卫生部启动新研究项目 尽早为应对未知病毒做准备

(早报讯)未来当出现新的传染病时,我国的目标是在一个月内掌握它的传播方式,并在100天内研发出检测新病毒的方法。要达到这个目标,卫生部正式启动了一项新的研究项目,吸取冠病疫情取得的经验,尽早为应对这未知的病毒X做好准备。

于2020年底宣的“流行病防备和应对研究项目”(Programme for Research in Epidemic Preparedness and Response,简称PREPARE),星期四(11月3日)正式推出。政府会在接下来五年,投入约1亿元支持这个项目。

PREPARE由卫生部主导,目标是加强我国研究传染病的能力,以及把研究成果转化为可以用来检测、应对和控制传染病的工具、方法和产品。

卫生部长王乙康致辞时说,我国在应对冠病疫情时,所做的每一项决定都是以科学证据和数据为根据。这次的疫情突显了科研有助支持公共卫生措施的制定。当世界逐渐回归常轨,现在是时候反思研究和科学,如何影响应对大流行病的措施,须涉及哪些人,以及所吸取的经验。

国家传染病中心将负责协调研究项目的行政事务。卫生部医药服务总监麦锡威副教授担任指导委员会主席,联合主席为卫生科学长、卫生部医疗护理转型署执行署长陈祝全教授。杜克—国大医学院新发传染病重点研究项目教授王林发是项目主任。