本地股市星期四早盘下滑1.22％

（早报讯）尽管美国联邦储备局如预期宣布加息75个基点，联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）暗示最终的利率会远高于之前的预期，再度使投资者感到担忧。继美国隔夜股市全面下滑后，亚太股市星期四（11月3日）也全面下跌。

截至午休时，新加坡海峡时报指数下滑38.44点或1.22％，报3102.69点。

区域股市方面，截至11时45分，香港、悉尼、台湾、深圳、韩国和上海分别下滑3.25%、1.86%、1.10%、0.84%、0.71%和0.63%；日本股市则休市。

海指成份股跌多涨少，24只下跌，三只持平，三只上扬。领跌的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别下滑5.99％和4.46％，报1.57元和1.50元。

电子交易平台经纪商TD Ameritrade新加坡总裁贝克（Greg Baker）说，市场普遍预期联储局会连续第四次将利率上调75个基点，使得联邦基金利率上调至介于3.75％至4％。这是2006年10月以来的最高水平，与今年年初的超低利率形成鲜明对比。随着金融危机的担忧加剧，市场目前关注联储局是否会在下个月的会议放慢加息步伐。

Zacks Investment Management客户投资组合经理玛博瑞（Brian Mulberry）在与彭博社进行的访问中说，立场转变（pivot）和以慢的步伐上调利率存在巨大差异。小幅加息仍然是在上调利率，并不意味着收紧货币政策有变化。

玛博瑞说，鲍威尔已明确表明利率会上调至高于之前的预期，他的声明中唯一的变化是达到最终的终点利率（terminal rate）需要多长时间。

联博（AllianceBernstein）美国高级经济师维诺格特（Eric Winograd）对彭博社表示，联储局除了关注数据和股市，也在考虑已实行的举措的累积效应。多数估计是利率上调须九至12个月的时间才能见效，并在12至18个月后取得最大效果。从最初上调利率至今才过了八个月，因此接下来放缓加息步伐是合理的。