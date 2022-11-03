（早报讯）新加坡全国眼科中心设立全球眼科办事处，专注于研究、教育、外展以及能力建设工作，主要集中全国眼科中心和新加坡眼科研究院在本区域为预防失明所做的努力。

世界卫生组织西太平洋地区办事处与国际防盲协会（IAPB）和新加坡全国眼科中心合作，于11月3日至4日在我国召开研讨会，旨在建立本区域成员国和利益相关者规划与实施以人为本的综合眼科护理（IPEC）的能力。

据全球数据显示，至少22亿人患有近视或远视，当中至少近一半的视力障碍可以被避免或尚未解决。

东南亚和西太平洋地区的可避免失明率最高，分别为28%和26%；亚太区的近视发病率则是全球最高（53.4%）。

至于教育方面，全国眼科中心设立的全球眼科办事处的目标是领导全球眼部护理专业人员的培训，同时成为本区域的眼科教育中心。

全国眼科中心青光眼科高级顾问兼首席执行官昂丁受访时透露，中心已在今年和越南合作伙伴签署同意书，正式培训课程将在明年展开，包括采用数码平台、课程策划和翻译，以及向越南的不同地区推展，提高当地人对眼科的意识。印度尼西亚是下一计划。

他说：“我们开发课程和框架，当地伙伴则负责实施，从而提高他们的眼科护理技术。”他强调，培训不只针对医生，也涵盖综合保健人员和护士，尤其当全球人口老化，其他医疗人员也能帮忙照料病患。

昂丁指出，全国眼科中心多年来对本地人口进行的多项研究和收集到的数据，也能协助国际防盲协会的全球调查。

全国眼科中心也会在研讨会上分享采用世卫组织开发的眼科护理能力框架（ECCF），应付眼科领域正在面临的多种挑战。