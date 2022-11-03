金管局推出升级版乌敏岛项目 通过批发央行数码货币跨境交易与结算

（早报讯）新加坡金融管理局宣布推出升级版乌敏岛项目（Project Ubin+），通过批发央行数码货币（wholesale CBDCs）进行全球外币的跨境交易与结算。

金管局局长孟文能（Ravi Menon）星期四（11月3日）在新加坡金融科技节第二天的开幕仪式致辞时，宣布上述消息。

金管局从2016年启动乌敏岛项目（Project Ubin），与业界共同探讨区块链和分布式账本技术（distributed ledger technology，简称DLT）在付款和证券的清算和结算中的运用。

升级版乌敏岛项目会专注于探讨商业模式和治理结构，以实时的交易结算方式来提高效率和降低风险。

再来，该项目将为使用DLT的平台和非DLT平台，制定原子交易结算（atomic settlement）的标准。原子交易结算是指两个资产的实时交易。

最后，该项目将为数码货币的跨境连接制定政策指导方针。

通过升级版乌敏岛项目，金管局将与国际合作伙伴合作，以探索更广泛的原子交易结算方案。金管局正在跟法国和瑞士中央银行，以及国际清算银行创新中心（BIS Innovation Hub），以探索通过自动化做市商（automated market maker），进行批发CBDC的交易和结算。

通过自动化做市商，两个以上的数码资产将能够通过智能合约自动进行交易和结算。

金管局还与环球银行金融电信协会（SWIFT）合作，为DLT系统和现有的付款基础设施，探索不同的兼容互通（interoperability）模式，以实现即时跨境付款和结算。