相隔两年遭同个“情郎”骗两次 离婚妇当钱骡判监

六旬离婚妇网恋，“情郎”一再要钱，察觉事有蹊跷后报警。时隔两年，情郎再次联系她，说要还她钱，结果害她成了钱骡。

62岁的哈佐尔面对八项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（CDSA）的控状，星期三（11月2日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考量。

去年4月23日，一家公司报警，称有人骇进职员的电邮，盗用公司的发票，骗公司将8万1900元转进一个大华银行的户头。警方着手调查，发现银行户头的主人正是被告。

调查揭露，2018年3月23日，被告通过脸书和WhatsApp，与一名叫“Hussin”的男子聊天，被告视他为情郎。

情郎称要来新加坡，才能和被告在一起，于同年4月6日向被告索取493元买机票，以便到雅典取提款卡。

四天后，情郎又跟被告要2521元，说要买机票回新加坡。钱过账后，他又说自己买的物件没有还消费税，不能回国，又跟被告要钱。被告起疑，过后报警。

时隔两年，2020年12月19日，被告又收到“Hussin”发来的信息，称他人在荷兰，要还钱给她。被告因此将自己的银行户头资料给对方。

对方称自己将从公司那里得到一笔退休金，会把钱转进被告的户头，没想却让她当钱骡，将报案公司被骗的8万1900元转进了被告的银行户头。

明知可疑 仍将钱转走

被告称落入圈套，只想快点把“烫手山芋”抛出。

去年3月22日，被告发现钱进了户头，就通知情郎。情郎原本要她把钱汇到希腊，但她说无法汇款出国，对方于是请她通过比特币转钱，但她又说不会。

结果，被告在对方的指示下，将7万8900元转到不同的本地银行户头，其余的3000元当作是对方还自己的钱。

律师为被告求情时说，她是个离婚妇，孤独生活，虽然知道可疑，但当时只想快点把钱转出去。

他说，被告对情郎心生情愫，所以对方再次联系她时，才会被爱蒙蔽双眼，恳求法官从轻发落。

法官最终判她坐牢24周。