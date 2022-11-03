新加坡注重人才培训 亚太区人才竞争力居冠

（早报讯）新加坡非常注重吸引和培养人才，在今年全球人才竞争力指数排行榜连续两年位居第二，排在瑞士之后。

星期四（11月3日）发布的《全球人才竞争力指数》（Global Talent Competitiveness Index，简称GTCI）报告显示，新加坡的人才竞争力在亚太区独占鳌头，但在全球范围内屈居第二。

这个调查由欧洲工商管理学院（INSEAD）、美国研究机构Portulans Institute和人力资本领袖学院（Human Capital Leadership Institute）联合进行。指数针对133个国家的监管、教育，以及对外开放程度等方面进行评估，衡量各国的人才竞争力。指数有六个主要评估指标，即国内环境、人才吸引、人才培养、人才保留、技术与职业技能，以及全球知识技能。

新加坡今年在全球知识技能方面获得全球第一，人才吸引和培养则排位第二。报告说，我国提供世界级正规教育并提倡终身学习，同时也对海外企业和人才开放，提升了本地人才的国际竞争力。

除了瑞士和新加坡，丹麦、美国和瑞典也是人才济济，分别在全球人才竞争力指数排行榜上占第三、第四和第五位置。亚洲方面，日本和中国分别排位第24和第36。

若以个别城市来看，新加坡排位第六，是唯一上榜的亚洲城市。美国的旧金山和波士顿分别获得冠军和亚军，季军由瑞士的苏黎世夺得。