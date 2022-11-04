【海洛公开赛】骆建佑挺进复赛 杨佳敏和混双组合奋战落败

（早报讯）德国海洛羽毛球公开赛星期四（11月3日）展开次圈争夺，我国男单骆建佑挺进八强，女单杨佳敏和混双组合许永凯／陈薇涵面对强敌奋战落败。

世界排名第五的四号种子骆建佑和印度尼西亚世界排名第23的谢萨前两局各打了一场好球，骆建佑首局不在状态，失误频频，开局3比9落后，劣势过后更被拉大到9比17。尽管他接着连续追分，最后还是以17比21输掉首局。

次局轮到谢萨失误增多，多次将界内球判断为界外球送分。骆建佑逐渐找到感觉并减少失误，以21比15扳平。

到了决胜局两人比分咬得很紧，直到17比17后骆建佑连得两分，并守住优势以21比19胜出，结束这场长达59分钟的激战。

骆建佑将在八强硬碰另一名印尼好手安东尼·金廷，争取继续卫冕之路。

在几乎同时举行的混双比赛中，世界排名第21的我国组合许永凯／陈薇涵首次对上法国世界第七的二号种子吉凯尔／德尔菲娜。我国先失一局后拿下第二局，两局的比分都是21比15。

第三局前段比分胶着，不过法国组合在6比6后就一路领先，带着11比7优势进入间歇。我国组合虽然一度把差距拉近到一分，但最终遗憾以17比21败北。

而在较早前举行的比赛中，世界排名第20的我国女单杨佳敏尽管在次局比赛尾声一度连追九分，但最终仍以14比21、17比21输给赛会头号种子、世界第五的西班牙名将卡罗琳娜马琳。

SPOTV将从半决赛（11月5日，星期六）开始直播这项赛事。