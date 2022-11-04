华侨银行第三季净利创新高 同比增31％至16亿元

（早报讯）华侨银行第三季净利同比增长31％至16亿元，首九个月净利达到44亿4000万元，双双创新高。

集团星期五（11月4日）开市前发布第三季业绩。

集团指出，季度净利息收入首次突破20亿元，同比44增加％至21亿元。

第三季净利息收益率（NIM）比一年前增加54个基点，上升到2.06％，主要市场的净利息收益率都有所提高。

非利息收入则减少了4％，报10亿5000万元。

净费用收入减少了20％，至4亿5300万元，主要是因为市场情绪趋于避险，客户活动放缓，导致财富管理收费下降。部分跌幅被其他收费项目的增长所抵消，包括信用卡、贷款和贸易相关费用。

总准备金为1亿5400万元，与前一年相比减少了6％。不良贷款比率降至1.2％。

截至9月30日，客户贷款比前一年增长6％，达到3030亿新元。与上一季度相比，客户贷款增长了2％。

客户存款为3530亿新元，比一年前增加6％、比上一季增加1％，主要是由于定期存款的增长所带动。

华侨银行集团行政总裁黄碧娟说，集团在第三季取得了强劲增长。“净利息收入因较高的净利息收益率而增长，贷款也持续增长。虽然客户的投资活动低迷，影响了财富收费，但我们继续吸引新的资金流入我们的财富管理业务。我们的投资组合素质仍然坚韧。”