星期五开盘可关注股票

（早报讯）继美国联邦储备局和英格兰银行（BoE）分别如期加息75个基点后，市场情绪悲观，美国星期四（11月3日）隔夜股市全面下跌。纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数下滑1.73％、1.06％和0.46％。

亚太股市星期五（11月4日）开盘时都下滑，日本、悉尼和韩国分别下跌1.26%、0.12%和0.01%。

新加坡海峡时报指数星期四闭市收跌38.62点或1.23％，报3102.51点。

以下是星期五值得关注的股票：

1.华侨银行第三季净利同比增长31％至16亿元，首九个月净利达到44亿4000万元，双双创新高。集团开市前发布第三季业绩，季度净利息收入首次突破20亿元，同比44增加％至21亿元。第三季净利息收益率（NIM）比一年前增加54个基点，上升到2.06％，主要市场的净利息收益率都有所提高。非利息收入则减少了4％，报10亿5000万元。

2.凯德投资（CapitaLand Investment）开市前发布的第三季业务报告显示，信托首九个月的基金管理规模（funds under management）为860亿元。第三季的可出租单位收入（RevPAU）为110元，高于去年同期的77元，租用率从去年同期的62％增加至73％。信托首九个月签了2万6000个新单位，开了7300个单位。资本管理方面，信托今年以来的资本循环为24亿元。

3.Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）星期五开市前发布的第三季业务报告显示，信托首九个月每单位派息为3.79便士（约6新分），同比下滑7.8％。可派发收入同比微跌0.3％至1820万英镑。截至9月底，信托加权平均租约（WALE）达5年。

4.辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）开市前发布截至9月底的下半年和全年业绩显示，信托全年营收及净房地产收入同比增加12.1％和20.7％至9585万元和6958万元，2022财年每单位派息同比涨66.4％至1.6355分。

若从下半年财年来看，信托的营收和净房地产收入则同比增加13.5％和22.7％至5175万元和3792万元。信托下半财年可派发收入同比涨60.2％至1991万元，每单位派息则增加15.9％至0.9316分。截至9月底，信托投资组合的估值为19亿元，同比下滑4.4％。信托将在12月29日派息。

5.华联商业信托（OUE C-REIT）星期四闭市后发布的第三季业务报告显示，信托第三季营收达5949万元，同比上涨1.7％，净房地产收入同比上涨4.4％，达到4830万元，可派发收入2620万元。截至2022年9月，公司的新加坡办公楼租金调升率（rental reversion）在1.6％至9.2％之间，入住率上升2.5个百分点至95.4％。酒店客房平均收入（RevPAR）环比增长15.5％至262元。