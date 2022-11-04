盛港组屋发生命案 女子涉杀养父被捕

（早报讯）盛港组屋星期五（11月4日）早上发生命案，一名31岁女子涉嫌乱刀砍死养父被捕。

事件发生在星期五早上，地点在盛港河谷通道（Rivervale Drive）第190A座组屋。涉嫌杀父的是31岁养女陈秋燕，死者是67岁陈亚邦。

据了解，事发单位是15楼的一个四房式单位，警方封锁现场，不让闲杂人等进出，多名调查人员则不断进出搜证。

住在事发单位楼下的女居民透露，星期四晚上和星期五早上都听到楼上传来吵杂声，星期五早上7时就有警员挨家挨户敲门调查，询问邻居是否在早上听到声响。

警方封锁现场调查。（梁麒麟摄）

记者星期五早上接获通知赶到时，有三辆警车在场，还有数名警员守在一个垃圾槽调查。

警方发出文告说，他们在星期五早上5时30分接获通报，指盛港河谷通道一个单位需要援助。

警员到场时发现一名67岁男子有多处伤势，一动也不动倒卧在单位内，之后当场被医护人员宣告不治。死者的31岁女儿则当场被捕。

涉案女子星期六（5日）将在谋杀罪名下被控上法庭。案件目前在调查中。（人名译音）

警方在现场搜证查问。（严思莹摄）

嫌凶在珠宝店上班 养父中风曾当屠夫

养女在后港珠宝店上班，养父生前曾中风，没有工作待在家。

死者的二姐陈女士（73岁）透露，弟弟生前当过屠夫，以杀鸡鸭维生。

邻居拉提亚（45岁，客户经理）则透露，死者七八年前没工作，约五年前中风。

死者姐夫黄瑞明（73岁）则说，死者的养女在后港珠宝店上班。

翻查垃圾槽 警搜寻凶刀

多名警员在案发组屋的垃圾槽搜证，一般相信是在寻找凶器。（刘启成摄）

多名警员翻找垃圾槽两小时，疑寻找凶刀。

事发组屋居民告诉记者，警方从早上7时许开始，就在垃圾槽搜证。一般相信，警员是在找案件中关键的证物——凶器。

警员从垃圾槽里搜出一个红色袋子，9时许才停止在垃圾槽的搜证工作。