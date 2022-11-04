本地股市星期五早盘涨0.27％

（早报讯）经济衰退的担忧加剧，投资者交易时保持谨慎态度。新加坡海峡时报指数星期五（11月4日）截至午休时涨8.50点或0.27％，报3111.01点。

截至11时50分，亚太股市涨跌不一。日本和台湾分别下滑2.03%和0.30%。香港、深圳、上海、悉尼和韩国则分别涨5.54%、2.65%、2.09%、0.25%和0.18%。市场揣测中国会开始放宽严格的“清零”（zero-covid）政策，香港股市受到鼓舞而大涨超过5％。

海指成份股方面，17只上扬，三只持平，10只下滑。

领涨的是凯德投资（CapitaLand Investment）和胜科工业（Sembcorp Industries），分别涨4.93％和4.04％，报3.19元和3.09元。领跌的是新翔集团（SATS）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别下滑2.23％和2.01％，报2.63元和1.46元。

SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）在与法新社的访问中说，美国申请失业救济金（initial jobless claims）数据符合市场预期，星期五公布的非农业就业（non farm payroll）数据是本周最后一个重要数据，因为就业市场的迹象对联储局接下来的走势有关键影响。

辉立Nova最新报告指出，在利率上调的环境下，投资者情绪受到打击，亚洲股市大致上跟随西方股市下滑。尽管经济体前景充满挑战，美国非农就业数据仍然是市场参与者关注的数据，可了解联储局的加息是否对经济发展放缓有任何显著影响。

瑞士私人银行瑞士隆奥（Lombard Odier）宏观策略师帕帕达吉斯（Bill Papadakis）说，联储局最新会议得出的结论是，美国央行准备开始放慢收紧货币政策步伐。以较慢的步伐上调利率并不代表利率会以更低的水平坚定。相反的，帕帕达吉斯预计终点利率（terminal rate）会达到5％，而非之前预测的4.75％。

帕帕达吉斯也预计联储局会在下个月将利率上调50个基点，明年2月和3月分别再上调25个基点，不排除到了明年5月还会再收紧货币政策。