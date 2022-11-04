新加坡金融科技节获奖名单揭晓

（早报讯）17家金融科技公司入围今年的全球金融科技加速竞赛（Global FinTech Hackcelerator），三家公司脱颖而出，其中一家是新加坡公司。

金管局和新加坡金融科技协会(SFA)星期五（11月4日）揭晓了全球金融科技加速竞赛和新加坡金融科技节全球金融科技奖（SFF Global FinTech Award）的获奖名单。

FQX、norbloc和WeavInsight获得了主题为“加速绿色数码未来”的全球金融科技加速竞赛的前三名，排名不分先后。

本地公司WeavInsight将人工智能分析与卫星图像等新数据源相结合，以提供准确和实时的数据，来帮助决策者快速有效地实现环境、社会和治理（ESG）计划。

瑞士公司FQX推出了一个高效基础设施，它可提供代币化债务证券的链上结算。这不仅降低了发行费用，还提高了资本效率。

瑞典公司norbloc则提供了一个数码入职平台，涵盖从数据收集、管理和验证到数据共享和货币化的整个周期。

今年SFF全球金融科技奖的主题为“拥抱数码化，描绘新常态”，设有九个奖项。223个参加者中有36个获奖。在九个奖项中，Metaverse Green Exchange和FlexM分别获得的新加坡金融科技奖和亚细安金融科技奖的第一名；而BondEvalue和Mastercard则赢得新加坡金融机构奖和全球奖的头名。