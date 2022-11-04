克兰芝林地违规砍伐 裕廊集团两高管认罪

（早报讯）工程因疫情延误，裕廊集团两名高管担心工程进度进一步受影响，不等公园局批准就指使承包商砍伐克兰芝林地的362棵树。两人出庭认罪，控方要求他们各被判罚款。

裕廊集团前副署长庄佩芷（46岁）和高级项目经理梁杰能（44岁）星期五（11月4日）出庭认罪。庄佩芷事发时是梁杰能的直属上司，两人各面对七项抵触公园与树木法令（Parks and Trees Act）的控状，梁杰能还面对多一项抵触野生动物法令（Wildlife Act）的罪状。

案展11月9日下判

主控官认为，庄佩芷应被处以2万8000元罚款，梁杰能所应面对的罚款则是3万4000元。法官展期至11月9日下判。

两人与工程顾问公司CPG咨询（CPG Consultants）的董事陈诗志（63岁）及副主席刘荣添（62岁）共谋，未得当局批准就指使承包商华中环球（Huationg Contractor）砍伐克兰芝林地，导致362棵树被砍。

位于克兰芝路和克兰芝弄交界处的这块林地，2019年被政府规划用来建设农业食品创新园。项目由裕廊集团主导，CPG咨询则受委负责设计和建筑工作。

国家公园局认为工程将影响林地周边的自然生态，2020年8月要求对方呈交评估表格，并指工程必须先实施保护野生动物的措施，才能获批准砍伐树木。

鉴于疫情，林地的工程于2020年已暂停近四个月，庄佩芷和梁杰能担心新措施会进一步延误工程，提议同步实施保护措施以及进行砍伐工程，因此触法。（人名译音）