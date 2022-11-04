阿肥沙爹星期天结业 顾客不舍涌支持

（早报讯）阿肥沙爹牛车水开餐馆营业一年多，因健康亮红灯将在这个星期日（11月6日）结业，让食客不舍，星期五（4日）才开店35分钟，近千支沙爹就售罄。

《新明日报》去年曾报道，“阿肥”翁文益为了让更多顾客吃到沙爹，与徒弟洪先生将“阿肥中峇鲁沙爹”迁出珍珠山咖啡馆，在牛车水史密斯街设餐馆。不料餐馆日前忽然在脸书专页宣布，由于阿肥身体状况不佳需要休息，故餐馆将在本月6日结业。

“阿肥”翁文益（65岁）早年原是在中峇鲁一带沿街叫卖的无牌流动沙爹小贩，前年复出时曾在珍珠山咖啡馆里继续售卖炭烤手工沙爹，吸引许多顾客闻名前去，预约常爆满，有顾客需等上半年才能吃到沙爹。迁到新地点后，除了招牌“阿肥”沙爹，餐馆也卖蚝煎、烤鸡翅等。

《新明日报》记者联系上洪先生，他说，翁文益已经因为身体不适约有半年没到餐馆了，在家休养。

“据他妻子透露，他目前已在康复中。”

洪先生说，结业的消息公布后，许多食客不舍纷纷赶来支持，因此星期四的生意特别好，中午开门，下午3时前就已卖完当日的沙爹。

“下来几天相信还会有很多人来，为此我们会尽量准备越多越好。我们现在也暂停接受预约订单，但之前接下的单子我们还是会完成。”

记者星期五早上11时许走访时发现，“阿肥”沙爹店在11时30分就开始有顾客陆续前来。中午12时开店后不到15分钟就开始限购沙爹数量，每人只能购买10支沙爹。到了12时35分，800多支沙爹就售完，有一半是早前的顾客已经预订的，其他则是星期五上门购买的。