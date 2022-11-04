责母不是好妈妈 醉儿拳打又脚踢监34周

（早报讯）41岁男子酒后回家指责母亲不是好妈妈，对她挥拳、踢大腿，星期四（11月3日）被判坐牢34周。

被告林秦汉（译音）面对六项包括欺骗、蓄意伤害以及偷窃等控状。

案情显示，被告今年4月3日晚上10时喝酒后回家。被告认为68岁的母亲没有照顾好自己，要求母亲的男友将母亲从房间里叫出来，打算当面质问。

被告当时怒气冲冲，将屋里的电视和神台砸坏。

母亲走出房门后，问被告为何砸烂她的东西，被告为此与母亲吵架，指对方不是个好妈妈，还一拳打中母亲左脸，并踢了母亲左大腿一下。母亲的男友见状后，立即将两人分开，母亲事后躲进房内报警。

沉迷赌博 网上行骗

除了暴打母亲，被告也行骗。由于沉迷赌博，他于今年5月为筹赌本，在电商平台Carousell上当骗子，谎称有优惠酒店房配套售卖，骗了两名受害者共1050元。

被告也在今年4月13日，偷走一名男子价值7608元的斜肩包和现金等财物，并在同月25日拿走他人价值800元的电动脚踏车。

被告求情时称，自知有酗酒和烂赌的问题，目前已接受治疗，戒掉坏习惯。母亲事后也原谅被告，每个月都到监狱探望他，希望法官轻判。

控方陈词时则表示，被告有前科，曾用相同方式干案，在网上行骗，但没吸取教训，再度犯罪。

被告也曾踢前妻手臂，在2018年遭罚款2000元，显示他没收敛坏脾气，需给予严惩，求法官判他坐牢34至36周。