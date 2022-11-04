IPS调查：近半数送餐员对缴公积金有顾虑 担心公司减工资

（早报讯）根据一项调查，近半数送餐员不倾向于强制缴交公积金的政策，担心原本不高的收入变得更少，认为送餐行业不应实行“一刀切”的做法。

李光耀公共政策学院新加坡政策研究所（IPS）今年7月至8月向约1000名送餐员展开调查后发现，送餐员对公积金有两极化反应。51％支持缴交公积金，当中以需要应付日后房贷和医疗开销的年轻人居多。另49％送餐员则担心强制缴公积金会减少实际收入。

整体而言，近六成受访者担心，若平台公司须为送餐员缴公积金，会从他们的收入扣除缴纳公积金的成本。不支持强制公司缴公积金的受访者中，高达83％担心公司会因此调低工资，近三成担忧公司可能因无法负担而倒闭。

社会研究室主管兼首席研究员马修博士（Mathew Mathews）领导的研究团队，星期五（11月4日）公布这项调查。参与调查的送餐员是介于21岁至65岁的本地居民，至少四分之一月入来自送餐工作。他们的月入中位数约1925元，当中46％全职靠送餐维持生计。调查不针对赚外快的全职学生。

平台送餐员目前不受雇佣法令保护。人力部去年成立咨询委员会，探讨如何加强保护这类自雇者的权益，包括探讨让平台公司缴纳公积金，预计今年底提出建议。平台员工目前须把一部分收入存入保健储蓄户头，这是针对每年净收入超过6000元者。

研究团队指出，面对低收入和储蓄的情况，送餐员是最容易受经济变动影响的一群，应有足够的社会保障。然而，在收入和未来保障之间做选择，七成送餐员觉得前者更重要。公积金制度是社会保障的一部分，平台公司在实行政策时，应照顾送餐员对这方面的顾虑，制定更透明的薪金制。

受访的送餐员只有四分之一认为，万一失业，他们有足够的储蓄应付三到六个月的个人与家庭开销。

多数送餐员不清楚或不满意保险和医疗福利

除了收入和储蓄，调查也反映送餐员面对的风险，有三分之一在工作时遇到至少一起意外。收入较高的送餐员发生意外的概率较高，其中原因是为了赶更多订单而加速骑行。每周工作至少51个小时的送餐员中，约38％遇到至少一起意外。

不过，多数送餐员并不清楚或不满意平台公司提供的保险和医疗福利，少过三分之一对医疗福利感到满意。超过三分之一不知道公司的福利和意外保险。