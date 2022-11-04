小股风暴案：控方要求重判主谋苏启文坐牢40年

（早报讯）马来西亚籍破产商人苏启文与他的情人柯素玲操纵股价引发2013年“小股风暴”，控方揭露，截至股市崩盘的三天前，两人估计从犯罪活动中牟取26亿元利益，反映了他们的贪婪程度。控方吁高庭重判苏启文与柯素玲分别坐牢40年和19年半。

控方指出，若不是因为考虑到苏启文的年龄，50年监禁是更能准确反映其罪责的刑罚。不过，辩方则指控方是在玩“数字游戏”，没有把被告所蒙受的损失考虑在内。符晓平法官星期五（11月4日）听了控辩双方的判刑陈词，择日发表判决。

本地三家上市公司亚昇投资（Asiasons）、博诺集团（Blumont），以及瑞狮集团（LionGold）的股价从2012年8月起出现异常波动，股价在2013年10月4日崩盘，市值狂跌78亿元。

控方形容这场“小股风暴”为“新加坡史上最严重的股市操纵案”，而苏启文（62岁）与他的新加坡籍情人柯素玲（57岁）是引发风暴的主谋，分别面对189项和178项控状，以抵触证券与期货法令的控状占大多数。

案件于2019年3月在高庭开审，举行了近200天的审讯。案件审结后，苏启文与柯素玲分别被判180项与169项控状罪成，两人各有九项控状被判罪名不成立。在苏启文被定罪的控状中，包括三项抵触公司法令，以及八项阻碍司法公正的控状。