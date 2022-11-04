马新商务理事会：两国ESG标准要匹配

（早报讯）作为新马私人企业互通往来的渠道，马新商务理事会（Malaysia-Singapore Business Council）接下来将与工商界合作，向各自政府强调两国在环境、社会和公司治理（ESG）的标准必须能够匹配。

第23届马新商务理事会联合会议这一周在新加坡工商联合总会中心（SBF Center）举行。工商联合总会和该理事会星期五（11月4日）联合发表文告，做出以上宣布。

叶水福集团（YCH）执行主席叶进国和再益依布拉欣律师事务所（Zaid Ibrahim & Co）主席兼高级合伙人拿督聂诺兹鲁塔尼是会议的联合主席。

叶进国指出，随着全球经济从疫情中复苏，商业活动增加。根据工商联合总会去年进行的国际化调查结果，尽管全球不明朗情况影响供应链、能源价格、原材料供应和生活成本上升，马来西亚仍然是新加坡企业探讨在短期内入驻的三大市场之一。

“我相信，马新商务理事会将继续成为在新加坡和马来西亚重点领域促进商业和投资机会的重要平台。”

聂诺兹鲁塔尼指出，鉴于地缘政治紧张局势加剧以及对经济衰退预期，造成全球经济不明朗的情况大幅上扬，马国和新加坡的企业必须继续共同努力，并通过马新商务理事会，探索在农业科技以及绿色和循环经济等领域的合作，互利互惠，共同造福两国。