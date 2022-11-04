捷星航空最迟明年3月25日迁至樟宜机场T4

（早报讯）经过三个多月的商讨和研究后，捷星航空确定会在明年3月25日前从樟宜机场第一搭客大厦（T1）迁至第四搭客大厦（T4）。

樟宜机场集团和捷星不久前完成有关搬迁事宜的联合研究，并在星期五（11月4日）通过联合文告宣布最终协议结果。

樟宜机场今年7月宣布，因冠病疫情关闭了两年多的T4在9月13日重开，16家航空公司会陆续在9月和10月迁至T4，其中捷星航空的搬迁日原定在10月25日。不过，捷星之后发表声明，指双方曾同意就迁移事宜进行联合研究，但机场却无视这项协议，单方面宣布将捷星迁至T4。捷星当时表明无意迁移。

樟宜机场集团航空枢纽发展董事总经理林振杰指出，机场非常重视捷星航空这个航空伙伴，双方也在过去几个月深入研究搬迁会对乘客体验和业务带来的影响。“捷星航空搬迁后，樟宜机场就能更好地利用登机口来应付日益增加的旅游需求，尤其是在上午尖峰时段。”

根据联合文告，T4设有17个可接待窄体客机的登机口，可提供充足的登机口来支持捷星的机队及扩充业务。

捷星亚洲航空总裁帕苏帕帝（Barathan Pasupathi）说：“自18年前在新加坡运营以来，捷星就以T1为家。这期间我们接待了超过4000万名顾客……迁移至T4掀开了新的篇章，我们致力于继续提升运作，为未来增长做规划，感谢樟宜机场集团给予我们这个保证。”