内政部：布兰森知所言不实 找蹩脚借口回绝与尚穆根电视辩论

（早报讯）英国亿万富豪布兰森拒绝来新加坡就毒品和死刑课题参与电视辩论，内政部回应指布兰森知道他所言不实，所以找了“蹩脚的借口”来开脱。

内政部说：“在遥远的山顶上高谈阔论，当言论受到挑战时，又对一场认真的辩论避而远之。这既无法体现他对原则的尊重，也看不出他尊重那些他称想要替他们捍卫权益的人。”

布兰森（Richard Branson）10月10日发表了一篇博文，指新加坡坚持执行死刑，尤其是针对毒品犯罪，是“站在历史错误的一边”。内政部同月22日做出回应，邀请他来新与内政部长兼律政部长尚穆根，针对死刑和毒品课题展开电视直播辩论。布兰森10月31日撰文回拒邀请。

内政部星期六（11月5日）发出三页长的声明，逐一驳斥布兰森回拒的理由，指这些理由是站不住脚的。

例如，布兰森指，电视辩论会在时间和讨论范围上受到限制，只会让“微妙的谈话”沦为“语录”（soundbites）。内政部反驳，布兰森完全有机会可以提出任何看法，充分解释他想要解释的，没有人说他只能给一些语录。

“我们只能推测，因为他所说的有关新加坡的言论都是不实的，所以他意识到一旦来新就会被揭穿。”

内政部也说，若布兰森坚信他是正确的，那他应该接受辩论的提议，而不是找“蹩脚的借口”（lame excuses）来开脱。