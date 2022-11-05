新加坡中行与工商总会第五次携手 助我国企业拓展中国市场

（早报讯）中国银行新加坡分行和新加坡工商联合总会第五次携手，协助新加坡企业拓展中国市场。

中国银行新加坡分行与新加坡工商联合总会星期六（11月5日）发布联合新闻稿指出，与往届一样，工商总会将在第五届中国国际进口博览会（CIIE）期间，举办新中经贸与投资论坛。

中国银行新加坡分行第五次作为金融服务合作伙伴参与论坛，为新加坡参展企业提供金融服务，协助新加坡企业更好的进入中国市场。

本届论坛采用线上和线下双渠道，为中新两国企业提供对话交流的窗口，助两国企业共寻商机、深化经贸合作。

中国银行新加坡分行行长程军指出，从首届进博会至今，已服务200多家本地参展企业，成功撮合两国企业在场内签署50多项合作协议，意向合作金额累计超过30亿人民币（约5亿8600万新元）。

程军说：“新加坡企业普遍重视开拓国际市场，中国市场充满着巨大的潜力，参加进博会有助于新加坡企业开拓新的商业机会，获得更多媒体的曝光率。”

新加坡工商联合总会主席林明彦也说：“中国一直是是新加坡企业拓展的重要市场，通过定制的商务撮合服务，新加坡参展商将能够和匹配的中国企业及合作伙伴在进博会上建立联系，从而挖掘中国市场的增长潜力。”

工商总会今年率领50家新加坡企业，参加11月5日至10日在上海举办的第五届中国国际进口博览会。新加坡展台面积达1294平方公尺，分布在服务贸易、食品及农产品，以及消费品三个展区。