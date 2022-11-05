展现公路安全意识 五骑士获表扬

（早报讯）穿戴正确的保护装备，而且展现良好的骑行习惯，五名骑士因杰出的公路安全行为获表扬。

今年9月19日至10月24日，新加坡警察部队交通警察展开“奖励骑士”（Reward for Riders）计划，为穿戴正确保护装备，且遵守交通规则的骑士颁发礼包作为表扬。

交警今年发现42名展现公路安全意识的骑士，其中五人的安全意识出众，额外获得由哈雷戴维森（Harley-Davidson）赞助的奖品。

获表扬的五人中，有三人出席了星期六（11月5日）的“安全乘骑2022”（Singapore Ride Safe 2022）宣导活动的开幕仪式，从内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲的手中接过奖品。

这场活动由新加坡公路安全理事会、新加坡警察部队交通警察与陆路交通管理局联合举办，旨在推广骑士的公路安全意识。约150人出席活动。公路安全理事会主席郑桠光希望通过活动提醒骑士时刻保持警惕，遵守交通规则，小心驾驶。

孙雪玲在致辞时说，获奖的骑士不仅遵守交通规则，也穿戴正确的骑行服饰，是安全且负责任的公路使用者。“每个人都应该做个负责任且有礼貌的公路使用者。感谢获奖者为其他骑士树立了好榜样。”

截至9月底，我国今年发生了2782起涉及电单车骑士和后座乘客的交通事故，占交通事故总数（4960起）的56.1%，有37人在车祸中身亡。