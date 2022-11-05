与男友结伴到吉隆坡购物 25岁狮城女遇车祸身亡

（早报讯）趁周末与男友结伴到吉隆坡购物，一名新加坡籍女子途中遇车祸身亡。

据《东方网》报道，这起车祸发生在星期五（11月4日）晚上11时30分左右，地点是马来西亚南北大道北上第208公里处。死者是一名25岁新加坡籍女子黄凯婷（译音）。

马六甲亚罗牙也警区主任阿尔萨告诉《东方网》，初步调查显示，事发时一辆载有三人的起亚轿车（Kia Cerato），从柔佛州驶往吉隆坡的途中失控，撞向大道右边的铁栏。

“肇祸汽车由一名28岁男子驾驶，他在意外中脚部受轻伤，坐在副驾驶座的27岁男子则没有受伤。坐在后座的女乘客当场身亡，警方已要求驾驶者及乘客到警局录取口供。”

据了解，男驾驶者与女死者是情侣关系，男乘客是两人的朋友，三人准备到吉隆坡购物。

马国警方援引1987年陆路交通法令第41（1）条文（危险驾驶导致他人死亡）继续展开调查。

《联合早报》已向新加坡外交部了解更多详情。

这是本周内第三起新加坡人在国外涉及交通事故死亡的不幸事件。

星期二（11月1日）晚上9时许，一名新加坡籍男空服员在台北市敦化南路二段的快车道上，被指违规过马路，结果被一名疑酒驾、开保时捷休旅车的男子撞死。

星期四（11月3日）中午12时45分左右，一名29岁新加坡籍男子骑电单车载着29岁的女友，在普吉岛东部卡马拉的一处山路，疑失控撞上一辆六轮大卡车。男骑士当场不治，女乘客则被紧急送院救治。