涉违反对朝制裁受通缉 狮城商正被我国警方调查

（早报讯）被美国指控违反针对朝鲜的制裁令而被通缉的新加坡商人，自2021年4月28日已接受商业事务局调查。

《联合早报》早前报道，美国国务院星期四（11月3日）发出通告，指新加坡商人郭记胜（62岁，Kwek Kee Seng，译音）多次通过船对船转运燃油到朝鲜，并通过幌子公司洗钱。美国法庭已在2021年4月控告他共谋违反《国际紧急经济权力法》和进行国际洗钱等罪名，对他发出联邦逮捕令。

新加坡警察部队星期六（5日）发文告说，针对美国国务院悬赏500万美元（约710万新元）通缉新加坡商人郭记胜一事，新加坡警方已在星期五（4日）向美方了解更多详情。

警方说，郭记胜目前在新加坡，他自2021年4月28日因抵触新加坡的联合国法令后，就在接受商业事务局的调查，他的护照也在同日被扣押。

美国司法部于2021年4月23发出文告说，有人指郭记胜密谋逃避对朝鲜的经济制裁及洗黑钱。郭记胜也被指购买了一艘油轮勇气号（M/T Courageous），并多次被发现进入朝鲜海域，通过船对船转运燃油到朝鲜。

警方接获消息后，在同年4月28日正式对郭记胜展开调查，隔天（29日）发出文告证实郭记胜正在接受警方调查。

警方于2021年4月30日告诉美国执法部门有关郭记胜的调查，接着在5月7日通过第三方通报（Third-Party Note）正式将信息告知美国各相关机构。

本地警方接着也继续与美方在这件事上多次交换信息。基于案子的复杂性，调查仍在进行中。

警方说，当局将继续在法律和国际义务的范围内，与美国当局合作。