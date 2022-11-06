【行动党大会】黄循财：不能假设行动党必赢每次大选

（早报讯）新加坡政治竞争愈发激烈，副总理兼财政部长黄循财说，人民行动党不能认为自己必定赢下届大选，或他一定会成为总理。

也是行动党中委的黄循财星期天（11月6日）在党干部大会指出，行动党执政超过60年，许多人都习惯由行动党组成政府，并认为不论投票给谁，行动党必会自动治理新加坡，但事实上没有这种保障。

下届大选最迟须在2025年11月举行。黄循财说，新加坡人希望国会有更多不同的意见，对执政党提出有效的制衡，因此国会里将继续有反对党存在。

他指出，拥有两个集选区和一个单选区的工人党已是成熟的政治力量，而国会反对党领袖也有额外的资源和纳税人资助的国会助理。

工人党在2020年大选竞选六个选区，黄循财说，如果总计这些选区的选票，工人党的票数略高于行动党。“如果工人党竞选更多席位，行动党是否还能在全国赢得61％的选票？我们是否还能继续执政？”

黄循财说，虽然行动党会继续派优秀的候选人竞选、争取赢得所有议席，但行动党必须有心理准备，不一定赢得所有席位。“从今以后的所有大选，都将关乎哪个政党会组成政府。”

他向党员保证，团队会加倍努力赢回失去的选区，也会不分昼夜地赢取人民强而有力的委托执政。“让我们一起加倍努力，赢得国人的信任，用我们的实际行动让国人领悟到人民行动党是唯一能够带领新加坡前进的最佳政党。”