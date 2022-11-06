【行动党大会】李总理：选举结果决定谁组政府 选民应关注新政府治理国家能力

（早报讯）有些选民以为人民行动党肯定蝉联执政，就利用选票为行动党打分，或是让更多反对党进入国会。李显龙总理强调，选举是在决定由谁执政，因此选民更应关注新的政府治理新加坡的能力。

作为行动党秘书长的李显龙总理星期天（11月6日）在党干部大会以华语致辞时，引述一些观察家形容的“人民行动党是无处可见，却是无所不在”指出，新加坡的政治算是长期稳定，执政的行动党也一直保持低调，不过时而久之，就会让人民产生一些错觉，以为无论是哪个政党执政，良好政治是理所当然的。

李总理说，有些选民以为行动党肯定蝉联执政，就利用选票为行动党打分，有些选民则把选举当成让更多反对党进入国会的机会，而不在意行动党是否会获得强而有力的委托。“他们认为行动党只要有足够的议员组织政府，就可以继续为大家服务。”

不过，他指出，如果越来越多选民有这样的想法，更多选区的竞争愈发激烈，选票就不仅是决定行动党的得票率多高，也会决定哪个政党组成下一届政府。

李总理说，很多关系国家和人民福祉的政策是需要好的政治领导，好的团队来落实。

“选举的结果会直接影响你我的前途和生活。因此，选民关注的应该是新的政府是否真的有能力治理好新加坡，照顾好大家。”

他强调，行动党任重道远，必须争取新加坡人的委托，以落实帮助人民的计划。