【行动党大会】李总理：反对党不应在棘手课题上不见人影

（早报讯）负责任的反对党应该为自己所主张和反对的观点负责，而且前言必须对上后语，如果没有做到，政府必须指出来。

李显龙总理星期天（11月6日）在行动党干部大会上发表演讲时指出，反对党的职责是监督政府和指出政府的错误，这是议会民主制度的运作方式。但与此同时，当反对党表现不达标，或提出的主张与人民利益相冲突，行动党也必须指出。

李总理批评反对党在废除《刑事法典》第377A节条文等棘手课题上“不见人影”。他说，政府必须评估问题，权衡各方观点，制定最佳的前进方案，也尽全力在带领社会前进的同时，维护社会团结。反观反对党在377A课题上，李总理说：“到目前为止什么都没说，拒绝置评。他们甚至拒绝表示他们有没有政党立场，或是会否在国会就修订法案投票时解除党督。”

“反对党在377A节条文课题上去了哪里？他们是批评政府的方案，是支持或反对政府的做法，还是提出替代方案？完全没有。”

李总理说，治理新加坡是严肃的工作，担任反对党角色亦然。反对党不能“只要对自己有利时就低调和消失”，否则他们承担国会工作的能力将受质疑，更毋谈治理国家的能力。

他也强调，选民在选举中是否给予心目中的新政府强有力委托至关重要，而这也显示在我国如何应对冠病上。“拥有了强有力委托，当政府对内或对外需要坚决和果断行事时，大家都知道政府是获得人民支持的，而国人是团结一致地解决问题和向前行。”

李总理也说：“想象如果在2020年，人民行动党只是以51对49的微差重新执政，我们依然会组成政府，我们仍然会尽全力治理新加坡，但我们已经失去许多优秀议员和能干部长，我们的领导团队将被显著削弱，新加坡将在分裂和沮丧的情况下应对冠病。”

在这样的情况下，李总理指出，我国应对冠病的经历很可能截然不同，而新加坡在区域和世界的国际地位都会显著减弱。