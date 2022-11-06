【行动党大会】行动党中委名单出炉 英兰妮当选新中委

（早报讯）人民行动党干部在两年一度的中央执行委员会选举中，选出与原中委会几乎相同的阵容，进入这个执政党的最高决策单位。

党主席颜金勇星期天（11月6日）在行动党干部大会上，宣布直接当选为第37届中委会的12人，全部是36届中委会成员。

英兰妮上次获增补进入中委会，此次选举一举进入正选名单。颜金勇则卸下主席职务，没有进入新中委会。

确认为第四代领导班子领军人的黄循财也在新中委会，一般认为他将出任第一助理秘书长。中委会成员将担当什么职务尚未公布，将在中委会举行复选时决定，而这通常是在投票后两周至一个月内。

12名最高得票者包括（排名不按得票率）：

李显龙（总理）

黄循财（副总理兼财政部长）

王瑞杰（副总理兼经济政策统筹部长）

陈振声（教育部长）

马善高（社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长）

尚穆根（内政部长兼律政部长）

王乙康（卫生部长）

傅海燕（永续发展与环境部长）

李智陞（国家发展部长）

英兰妮（总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长）

维文医生（外交部长）

陈川仁（国会议长）

得票排在第13和第14位（排名不按得票率）获增补的是中委唐振辉（文化社区及青年部长）和中委杨莉明（通讯及新闻部长兼内政部第二部长）。

根据行动党的章程，中委会最多能有18名成员。除了得票最高的12人和增补的两人之外，按照惯例，中委会举行复会时，还可增补最多四名中委。