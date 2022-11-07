（早报讯）美国股市受良好的就业数据扶持上涨，但三大股指上个星期皆录得跌幅。

在上个星期五（11月4日）公布的10月非农就业人数增加26万1000人，超出市场预期，可是失业率却从9月的3.5%上升至3.7%。

就业数据良好提振股市交投情绪，道琼斯指数上个星期五收升1.26%，报32403.22点；纳斯达克指数1.28%，报10475.25点；标普500指数上升1.36%，报3770.55点。

若以全周表现来看，道指累计下跌1.4%；标普500指数和纳指分别滑落3.4%和5.7%。

新加坡海峡时报指数上个星期五收报3130.11点，全周上涨70.92点或2.32％。

星期一（11月7日）可关注的股票：

1.康福德高（ComfortDelGro）在澳大利亚的非直接子公司CDC NSW获得悉尼三份巴士服务合同，总值17亿澳元（15亿新元）。

这三分合同的服务范围是大悉尼地区内的第4区、第12区和第14区。第12区的巴士服务目前由另一家业者负责，CDC NSW接手后将并入第14区的合同。

第4区的服务将在明年4月展开，为期八年。第14区的服务则在明年5月开始，为期七年。

2.联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）2023财年第一季办公楼租金上涨4%。

信托公布截至今年9月底的2023财年第一季业务报告显示，办公楼的租赁情况良好，以净可出租面积和总租金收入计算的加权平均租赁期限（WALE），分别为12.7年和15.5年。

在零售业务方面，今年来的零售租金调升率为1%。

若以整体来看，总租用率有高达99.7%。以净可出租面积和总租金收入计算的加权平均租赁期限（WALE），分别为8.5年和5.5年。

3.澳洲集团（AusGroup）在星期一开市前要求暂停交易，以在稍后公布一则消息。

4.新加坡航空公司（SIA）在上个星期五公布的最新业绩显示，截至9月底的第二季营业盈利环比增长21.9％至6亿7800万元，营收环比上扬14.3％至44亿8800万元。

集团净利环比上扬50.5％至5亿5700万元。集团将在12月支付每股10分的中期股息，。

5.Kingswin Investment收购起重机租赁公司茂盛控股的献议截止日期从11月18日，延后至12月2日。截至11月4日，Kingswin在茂盛控股的持股权达约92.37％。Kingswin提出自愿无条件现金收购献议，以每股7分的价格收购起重机租赁公司茂盛控股所有股权，将公司私有化。