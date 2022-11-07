本地股市早盘起0.21％

（早报讯）本地股市受美国上星期五（11月4日）股市带动，海峡时报指数早盘上升6.57点或0.21％，报3136.68点。

亚洲全面上涨，香港恒生指数起3.57％；上证指数起0.46％；日经指数上升1.31％；韩国KOSPI上涨0.93％。

海指先起后跌，在接近中午时强劲回升。海指成分股涨幅最大的是创业公司（Venture），起3.6％至16.71元。跌幅最大的是吉宝数据中心信托（Keppel DC REIT），跌1.71％至1.73元。

据IG市场策略师叶俊荣分析，美股上个星期五（11月4日）的表现不俗，为亚洲股市提供支撑，但美国股指期货在星期一（11月7日）早上滑落，影响亚洲市场情绪。

他说：“另一个原因可能是中国国家卫生健康委员会在上周末表明会坚持‘清零政策’，浇灭了市场对中国重新开放的希望。”

截至星期一（11月7日）中午，美国股指期货全面下跌，道指期货跌0.12％；标普期货跌0.16％；纳指期货滑落0.19％。

辉立证券研究部主管周冠龙认为，接下来的投资主题将是“美国联邦储备局利率和美元币值高峰”。

“我们预测，到了明年3月，联储局会再加息共125个基点。联储局难以暂停加息，美国股市得面对经济放缓带来得下行压力。”

他建议投资者在明年初，联储局利率达到顶峰时买入房地产投资信托和防御型股。

本地股市早盘全场交易量为8亿2275万股，交易额为5亿5377万元。上升股265只，下跌股191只。

在个股消息方面，新科工程（ST Engineering）宣布以1500万美元（2100万新元）脱售所持有的美国海事子公司股权，给造船公司洛克波特博林杰船厂（Bollinger Shipyards Lockport）.

这些子公司是VT Halter Marine、新科工程Halter Marine和Offshore Inc。洛克波特博林杰船厂将以现金支付。交易完成后，新科工程可能获得最多1025万美元。