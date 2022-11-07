开律师楼骗10人 假律师监50个月

（早报讯）“假律师”开律师楼，涉骗至少10人8万多元，还拖欠员工薪水，星期一（11月7日）早上被判坐牢50个月，以及罚款7600元。

被告董明飞（45岁，音译）此前承认11项欺骗、伪造文书以及触犯雇佣法令等罪名，其余12项罪名交由法官考虑。

案情披露，被告在桥北路一带设立名为Growportunity Consulting的公司，在网上登广告时，自称是一家律师事务所。

他谎称自己是律师，聘请了四名员工帮他处理行政事务和网络营销，但员工都不知道他假扮律师，其中还有人被拖欠薪水。

被告利用假公司和假律师的身份，欺骗那些被卷入官司的被告，也骗了一名陪读妈妈，说能够帮对方的儿子申请长期探访准证。

另有一人涉嫌偷拍被控，被告母亲心急找上董明飞后，被骗支付了5000元“保护费”和3万元“登报道歉费”。

被告在芽笼一间庙宇认识了一名52岁按摩女，于2020年10月游说对方加入投资计划，谎称只要投入1万元，每天能赚100元。后来，他又骗说有博彩中奖机会，只要买600元的彩票，就有不小的的机会赚8万元，结果按摩女信以为真，将银行里的8600元积蓄都交给被告。

同月24日，被告得知另一女信徒要装修SPA店，冒充“风水大师”，称能设计装潢“改运”，骗走500元酬劳。

被告共骗10人8万4598元，这些钱都用于个人开销，以及偿还阿窿债。

董明飞星期一被判坐牢50个月，以及罚款7600元。他没缴交罚款，以坐牢四个星期取代。

违反假释令 多囚386天

被告董明飞假释期间干案，刑罚加重。

他在2000年至2017年间曾多次犯案被判监，涉及的也包括欺骗案。

董明飞在2019年4月获得假释出狱，几个月后又再次犯案。

由于违反假释令，法官星期一早上下判时，令被告多坐牢386天。