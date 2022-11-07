6400元买到两病犬 一周内相继死亡

（早报讯）花六千多元网购两只疑似来历不明的宠物狗，两只小狗不到一周相继死亡，卖家推卸责任甚至失联，事主疑被骗，气得报警。

这名狗主透过援救动物组织义工陈小姐将此事告诉《新明日报》记者，并附上报案记录和照片说明来龙去脉。

陈小姐说，女事主10月21日透过社交平台小红书联系上售卖宠物犬的卖家，并跟对方购买两只柯基犬。双方以6400元交易，并须先支付500元，收到宠物狗后再支付余额；这个价格包括两只小狗、运输费、晶片以及狗饲料。

两只柯基犬在10月27日抵达。不过，饲料和晶片却没送到，卖家称将于隔日送抵。

事主于是前往宠物店购买饲料，岂料宠物店职员发现柯基犬有皮肤病的问题，而且隔天它们相继出现不舒服的症状，包括口吐白沫和泻肚子。

事主带两只小狗给兽医检查后，才发现双双感染犬细小病毒（Canine Parvovirus），并在11月2日和3日相继死亡。

陈小姐透露，当初女事主得知柯基犬患皮肤病时，尝试联络卖家不果。当柯基犬被证实感染犬细小病毒时，虽然联系上卖家，但卖家却推三阻四，不愿负责，之后索性失联，至今联系不上。

她指女事主之后将其中一只柯基犬送往相关单位解剖，并针对此事报警。警方受询时，证实接获报案。

女事主共花费1万2000元医疗费

陈小姐指出，女事主在两只柯基犬上共花费1万2000元的医疗费。当小狗相继死亡后，女事主曾跟卖家要求退款或补偿两只小狗，却没有得到任何赔偿，对方后来甚至失联。

另外，陈小姐怀疑这两只柯基犬极有可能是从马来西亚遭人偷运进来，她在援救动物组织看过不少类似案例。

陈小姐希望警惕他人，勿购买来路不明的宠物犬。