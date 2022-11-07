新加坡企业须了解中国的发展战略和需求 以抓住新商机

（早报讯）新加坡企业必须了解中国的发展战略和需求，才能把握住新商机。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期一（11月7日）在2022新中商务论坛上，做出这项呼吁。

刘燕玲说，新加坡和中国拥有长期、稳固的伙伴关系。“我们的双边合作关系，因为对中国在不同发展阶段需求的理解，因此不断推陈出新，与时俱进。”

上个世纪90年代，中国正在大力推进工业化，两国共同合作建设了苏州工业园区。进入新世纪，中国在探索可持续发展和绿色发展理念时，双方携手打造了天津生态城。

而当中国在积极发展一带一路、西部大开发、长江经济带等等注重连通性的战略时，新中联手设立了重庆战略性互联互通示范项目。

如今，中国正在迈入新的发展阶段，刘燕玲认为，有两大发展趋势值得关注。

“首先，中国正在通过‘双循环’战略，以‘国内大循环为主体’，调整经济结构，使经济增长的动力更加多元。”

刘燕玲建议新加坡企业深入了解中国市场的多样性，认识不同省市、各年龄层、不同职业人群的独特需求，抓住新商机。

其次在新兴领域，例如数码经济、绿色发展和创新产业等等的合作机遇，也值得关注。

刘燕玲说，新加坡政府会继续同中方伙伴紧密合作，为两国的企业创造更多，更优质的合作机会。

新加坡中华总商会会长高泉庆在致词时也说，亚细安将在2030年成为全球第四大的经济体。亚细安迎来“黄金十年”，两国商界大可以共谋发展。“作为本区域成熟的物流、金融和数码中心，新加坡非常重视这个机遇。区域经贸的便利化、自由化势在必行，新中企业在亚细安的合作空间无可限量。”

高泉庆也指出，新中两国的产业转型和社会发展需求高度契合，例如可持续发展、脱碳、数码化、加强供应链韧性、打造宜居生态、老龄化社会治理等。

总商会在新加坡企业发展局的支持下，在上海、重庆和成都设立了新加坡企业中心。尽管面对疫情影响，今年企业中心仍然为超过130家有意进军中国市场的新加坡企业，提供了咨询服务。

接下来，总商会将在江苏南京生态岛，设立新加坡企业中心，协助会员商家开拓江苏市场，同时也吸引江苏企业到新加坡开展业务。

今年是总商会新中商务论坛的第10周年，今年论坛的主题是“新机遇，新格局”，以新中两国为立足点，探讨企业该如何积极应对变幻莫测的大环境，以及在数码经济大趋势下的未来展望。论坛获得中国银行新加坡分行赞助。