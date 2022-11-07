回应总理指反对党“不见人影” 前进党表示将在国会阐明废除377A立场

（早报讯）新加坡前进党秘书长阮健平指，反对党并没有在第377A节条文等棘手课题上“不见人影”，前进党的非选区议员将在国会月底展开有关辩论时，阐述立场。

阮健平星期一（11月7日）晚上发表以“辩论还未开始，何以不见踪影？”为题的贴文，回应李显龙总理的说法，指前进党将在国会阐明立场。

李显龙总理星期天（6日）在人民行动党干部大会上发表演讲时说，反对党的职责是监督政府和指出政府的错误。但与此同时，当反对党表现不达标，行动党也必须指出来。在废除《刑事法典》第377A节条文等棘手课题上，李总理批评反对党“不见人影”，至今什么都没说，甚至拒绝表明政党立场。

阮健平在贴文中指出，生活费上涨、通胀、人们生计受影响，这些都是必须解决的棘手课题。执政党却在这个时候对其他政党做出一概而论的评语。面对棘手的经济问题，执政党应避免对政治对手进行嘲讽。

他说：“执政党应记住要建设更开放与透明政府的承诺，不该排除其他政党的意见……鼓励不同观点的自由讨论，这比对其他政党做出毫无帮助的嘲讽评语来得更有效率，且以人民的利益为重。”

政府10月20日在国会已分别提呈刑事法典（修正）法案和新加坡共和国宪法（第三修正）法案，以废除长期以来备受争议的第377A节条文，并赋予国会权力定义婚姻。这两项法案定在11月28日在国会进行二读。