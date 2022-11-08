（早报讯）美国股市连续两个交易日收高，投资者预期共和党在中期选举取得良好表现，推动股市上扬。

有民调显示共和党可能赢得国会参众两院中的其中一院，民主党将失去绝对掌控权，国会可能出现僵局。投资者认为，到时美国债券收益率有望下滑，有利于美股上涨。

道琼斯指数星期一（11月7日）上涨1.31%，报32827.00点；纳斯达克指数收升0.85%，报10564.52点；标普500指数上升0.96%，报3806.80点。

投资者也关注本周公布的10月份消费者价格指数。

海峡时报指数闭市报3141.31点，涨11.2点或0.36％。

星期二（11月8日）可关注的股票：

1.铭泰国际（Metech International）发表文告说，再次收到两名股东的信函，要求召开特别股东大会。

这两名股东是洪宝元（译音，Ang Poh Guan）和黄成发（译音，Ng Cheng Huat）共持有公司15.07%的股权。

他们是在另外一名股东在11月4日向公司提出召开特大开除公司总裁兼执行董事华蕾（译音，Samantha Hua Lei）之后，向公司提出类似要求。

三名股东都要求公司在11月11日回复是否会召开特大。

2.凯德印度信托（CapitaLand India Trust，简称CLINT）同印度房地产开发商L&T，在印度开发600万平方英尺优质办公楼。

信托与L&T的房地产开发部门L&T Realty签订了不具约束力的商业平台合约，将在印度城市班加罗尔、真奈和孟买打造600万平方英尺优质办公楼。

L&T将负责办公楼的建造和开发，而CLINT负责此后的营销。

根据项目竣工时间，信托预计将于2024年下半年开始投入大部分资金，并分阶段获得房地产所有权。

3.网联宽频信托（Netlink NBN Trust）将在两年内斥资1亿2000万元建造新中央办公楼。

大楼位于在三巴旺路，由大林组新加坡（Obayashi Singapore）承建。