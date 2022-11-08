“为家庭而设2025”计划 未来三年推行一系列促进家庭生活项目

（早报讯）从本月26日起，新人可在滨海湾花园的全新家庭互动区举行结婚宣誓仪式。康宁坡的婚姻注册局和回教婚姻注册局最迟也会在2030年前完成翻新工作，新人可在更好的环境中共结连理。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（11月8日）在亚洲区家庭研究联盟和社会及家庭发展部亚洲家庭研讨会上致辞，宣布“为家庭而设2025”（A Singapore Made For Families 2025）计划。这项计划涵盖培养亲家庭文化、加强家庭关系，以及扩大对有需要家庭的援助这三大方面。

在计划下，新手爸妈可通过设在各邻里的家长支持小组，提升育儿技能。小组由凝聚家庭理事会负责领导，受训人员将指导家长如何有效地育儿，并协助家长掌握我国现有的育儿计划及支持网络。

从2023年起，面临家庭压力的年长者也可通过家庭服务中心推出的巩固家庭计划（FAM@FSC），获得辅导及调解服务。

巩固家庭计划的服务范围也会扩大，以更好地协助面临挑战的家庭。在2025年之前，所有设巩固家庭计划的家庭服务中心将推出离异家长支持小组。从2023年起，这些中心也会推出强制的共同监护计划，协助在办理离婚并育有年幼孩子的夫妇，在离异后能携手抚养孩子。