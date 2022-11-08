郭玮玲和潘燕明获选为“最具影响力的亚洲商界女性”

（早报讯）带领公司向后冠病时代过渡，财经杂志《福布斯亚洲》选出“最具影响力的亚洲商界女性”（Asia's Power Businesswomen），本地有两人上榜。

她们是邦典置地（Pontiac Land）酒店业务主管郭玮玲及Singlife with Aviva集团总裁潘燕明。

《福布斯亚洲》星期二（11月8日）公布2022年“最具影响力的亚洲商界女性”榜单。有20名来自中国、日本、韩国、印度和印度尼西亚等地的商界女性上榜，她们都是榜单的新面孔。

2020年3月，当冠病疫情打乱了旅游业，郭玮玲刚刚接任新加坡酒店协会会长。协会的160名成员代表了新加坡约80％的酒店房间，由于前来旅游的游客一夜之间跌至几乎为零，郭玮玲的首要任务是调整营销和服务，以满足国内市场和“宅度假”（staycation）的需求。

自2017年以来，郭玮玲担任家族企业邦典置地的酒店业务主管，负责管理六家酒店的业务，四家在新加坡、两家在马尔代夫，共有3000名员工。

新加坡4月全面重新开放后，邦典置地在新加坡的酒店的入住率已恢复到大流行病前的80％以上。

本地数码保险业者Singapore Life（简称Singlife）完成与英杰华新加坡（Aviva Singapore）的合并后，潘燕明接任集团总裁。这项价值32亿元的合并交易首次于2020年9月宣布，是东南亚规模最大的保险业交易之一。