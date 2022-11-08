本地股市星期二早盘起0.35%

（早报讯）美国隔夜股市的良好涨势带动本地股市上扬，海峡时报指数星期二（11月8日）早盘上升11.06点或0.35%，报3152.37点。

亚洲股市涨跌不一，香港恒生指数和上证指数分别下滑0.02%和0.52%，报16589.52点和3061.94点；韩国KOSPI上涨1.14%，报2398.75点。

日本央行表明维持货币政策，推动日经指数上涨1.42%，报27918.29点。

日本央行发表的10月会议报告显示，正密切留意通货膨胀对家庭和薪金带来的压力，但同时也关注货币政策松绑的负面影响。报告指出，维持货币宽松政策将能提高生产力，并通过供应上游改革来提高薪金水平。

日本央行也暗示正准备调整现有货币政策。

接下来，投资者会密切留意在星期四（11月10日）公布的美国10月份通胀数据。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）预测，美国通胀率会从9月份的8.2%放缓至8%，核心通胀料会从6.6%下跌至6.5%。

“若通胀数据高过预期，全球股市可能会在本周结束前进一步下滑。若星期四公布的美国通胀数据不佳，即使股市现在有所上涨，也很可能受到打击。反之，股市则会上扬。”

她认为，投资者现在急于趁低吸购，若通胀数据只是比预期稍高，也足以推动股市上涨。

本地股市早盘全场交易量为8亿7168万股，总交易额为5亿5177万元。上升股190只，下跌股217只。

领涨的海指成分股包括扬子江船业（Yangzijiang）和凯德投资（CapitaLand Investment），分别上涨2.38%和2.16%，报1.29元和3.31元。

下跌的有新加坡航空（SIA）和牛奶国际控股（Dairy Farm International），跌幅分别为2.22%和2.06%，报5.29元和2.38元。

在个股消息方面，新电信（Singtel）同五家区域电信公司组成财团联手铺设海底通讯电缆，加强区域通讯网络服务。

这套电缆系统将新加坡、香港、菲律宾、文莱和中国海南衔接起来，预计耗资3亿美元（4亿2080万新元）建造。

财团由新电信和中国电信国际率领，其他电信公司是中国电信集团、菲律宾的环球电信（Globe Telecom, Inc）和DITO Telecommunity，以及文莱的Unified National Network。

金光能源与资源（Golden Energy & Resources）因为股价在早盘大跌而受到新加坡交易所质询。股价下跌27.22%至0.655元，2240万股转手。