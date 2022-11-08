骆建佑世界排名再创新高 追平新加坡羽坛历史

（早报讯）结束欧洲三站巡回赛后，我国羽将骆建佑的世界排名又更上一层楼，从第五升至第三，不仅是新加坡历来排名最高的男单球员，也追平我国羽坛历史。

在这之前，新加坡羽球员历来排名最高的是已退役的女单扎玲娜，她曾在1994年排名世界第三。

根据世界羽联最新的排名，骆建佑以8万2874分排名第三，排在他前面的是丹麦名将安赛龙（12万零606分）和“马来西亚一哥”李梓嘉（9万2528分）。之前排名第三的丹麦球员安东森由于受伤关系退出多项比赛，因此世界排名逐渐下滑。

较早时宣布不参加今年余下比赛的日本前世界第一好手桃田贤斗，则维持在第九位。

骆建佑这两年为我国羽坛缔造不少历史，在2021年12月赢得新加坡史上首枚世锦赛金牌后，在今年的亚洲团体锦标赛和河内东运会也分别获得了铜牌和银牌。尽管他在世锦赛之后没有冠军入账，不过他在许多巡回赛都打进复赛或半决赛，因此世界排名逐步上升。

按理说世界排名的积分是根据球员过去52周参加的比赛，所获取积分最高10站比赛的总和，不过由于疫情关系部分比赛仍计算在内，随着积分逐步解冻，不少球员的排名受到影响。

基本没受到影响的是今年表现出色的安赛龙，他目前的10站积分都是冠军积分，当今羽坛无人能及。