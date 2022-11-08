【国会】本地医院不再预留病房收治冠病病患

（早报讯）随着多数民众都已接种疫苗并得过冠病，本地医院不再把床位预留给冠病病患。冠病病患会像其他传染病病患一样，若传染风险较高，会送去一般的隔离床位。

卫生部长王乙康星期二（11月8日）在国会答复议员有关医院急诊资源紧绌的口头询问时说，我国在冠病疫情初期为冠病病患预留床位和病房，是因为当时住院病患的重症风险高，病例可能突然飙升。

随着多数人完成接种或得了冠病，医院应能够按照病情和治疗优先秩序评估病患。

在最新一波由奥密克戎亚型变异毒株XBB引发的疫情中，即使在疫情高峰期，医院留了约800张床位供冠病病患使用，约有160张（20%）床位无人占用。这个数字虽然不高，却仍会影响医院运作，也延长了急诊部病患等候床位的时间。

我国目前也已设置三个过渡护理设施（Transitional Care Facility），提供约400张床位。这些设施分别由私人业者经营，病房设于盛港社区医院、新加坡博览中心第10展厅，以及上周刚开的康来福德医院（Crawfurd Hospital）。

目前，运营盛港社区医院过渡护理设施的康盛医院，就与盛港综合医院合作无间。莱佛士医疗集团运营的博览中心设施下来也会与樟宜综合医院合作，康来福德医院则会与陈笃生医院合作。卫生部也着手在北部和西部设立这类设施，与邱德拔医院和黄廷方综合医院合作。