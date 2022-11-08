以“李光耀”名义骗13万元 国家法院重审“阿娥”仍监27个月

以“李光耀”名义欺骗油站老员工陈伯13万元，阿娥原本罪成判监27个月，因上诉高庭之际提呈新证据，被移交回国家法院重审，法官星期二上午（11月8日）裁定，维持原判。

73岁的陈慧娥（阿娥）于2017年被控，控方指她14年内假借“李光耀”之名，每个月骗走77岁油站员工陈宣江（陈伯）至少500元。

阿娥面对169项欺骗控状，她否认有罪，案件2019年1月开审，国家法院法官在2020年7月判她罪成，之后判她入狱27个月。她不满判刑，提出上诉。

高庭去年4月审理这起上诉案时，辩方律师提出刑事动议，请求法官让他呈堂陈伯的两份笔录为新证据获批。案件因此又移交回国家法院，于去年12月针对部分证据重审。

辩方呈交的新证据是陈伯在2015年2月5日和2016年2月23日所做的两份笔录，辩方在结案陈词中说，两份笔录各有一个部分和审讯中的证词有所出入，包括陈伯没在笔录中提到“李光耀”，也没说把公积金的钱都交给了阿娥。

控方反驳，指陈伯患有轻微智力障碍，而且任何时候的说法在细节上有一些出入在所难免，但整体说法一致。

法官星期二上午宣读裁决时也说，两份笔录一起读，可看出陈伯是以为被告去向“李光耀”寻求帮助，需要缴付律师费，其中的些许出入并不会影响原有的判决。

法官因此维持原判，判被告罪成，坐牢27个月。阿娥上诉案仍进行中，目前以2万元保释待审。