【国会】医院急诊部每月平均求医病患 比疫情前少16%

（早报讯）医院急诊部今年的每月平均求医人数，比冠病来袭前减少了16%，说明当局呼吁非紧急者避免挂急诊等措施有效。不过，这些病患中，病情最严重且最需要照料的人数从8%增至11%。

卫生部长王乙康星期二（11月8日）在国会答复议员有关医院急诊资源紧张的口头询问时，说明导致急诊部门拥挤、病患等候时间变长的原因。

他指出，相较于2019年冠病来袭前，急诊部今年的每月平均求医人数从7万5000人，减至6万3000人。当局此前一直呼吁人们在非紧急情况下避免到急诊部求医，并推行“家庭医生首选计划”（GPFirst），也在邻里设立紧急护理中心，缓解了急诊部的人流。

不过，这期间挂急诊的病患中，病情最严重、最需要照料的人数占比增至11%，相当于每个月增加数百人，加重了急诊部的工作量。

王乙康也说，求医人数在疫情期间尤其不稳定，例如在年中奥密克戎疫情以及近来XBB疫情的高峰期，冠病病患导致每天增多600人求医，相当于使急诊部的工作量增加三成。

医院床位供应方面，随着人口老龄化，住院超过21天的病患占比从2019年的1.6%，倍增至今年的3.8%，加上疫情导致兀兰医疗园和陈笃生医院综合医疗护理中心等延迟竣工和启用，使得急诊病患等候住院的时间有所延长。