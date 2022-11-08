匿名骚扰指校长是“凶手” 前教师监10天罚款

（早报讯）前教师离职数年后，获悉校内有学生意外身亡，发出多达20封匿名信，指校长双手“沾满孩子的鲜血”，用公共电话打给校长说“你是凶手”，星期二（11月8日）早上被判坐牢10天和罚款2500元。

曾在本地中学任职的男被告（47岁）自2019年起转行当补习老师。为保护受害人，法官下令媒体不得报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告名字，以及他与受害者所属的学校。

被告面对三项抵触防止骚扰法令的罪行，他承认其中两项，另一项交由法官下判时一并考量。

根据早前报道，他于2015年到2017年之间在本地一所中学任教，对校长的管理方式有意见，也认为校长是个很难共事的上司。

被告离开该学校后，开始匿名给校长发短信、信件、电邮等骚扰他。

2021年2月，一名在校学生在意外中丧命，被告读到有关报道，迁怒于校长头上。这次，他除了骚扰校长外，也决定匿名发信给校内其他职员如秘书、人事部经理等，还把信寄给另外三所学校的校长，以及教堂长者等，要引起注意，指校长没有处理事件。

信件内容包括一段看似墓志铭的文字，内容包括将孩子的死怪罪在校长身上，还影射对方将在2021年离世。

被告特意从他居住的文庆去到盛港，通过公共电话，隐瞒身份致电给校长说：“你是凶手，你杀了个孩子”等骚扰性话语，说完就挂断。

法官星期二早上判他坐牢10天和罚款2500元。

称后辈意外离世 被悲伤“吞噬”

被告称后辈意外离世，自己因被悲伤“吞噬”，所以“做了我做的事”。

他没有代表律师，求情时说自己是校友，在校读书的10年，学习生涯过得很开心，因此非常热爱学校。

针对最近发生的意外，他认为，校方应该有人处理其风险评估，觉得是学校领导没有处理好，才会酿成意外。

法官问被告为何在事发五天后才犯案，怎么判定是校方领导的错？被告称，两三天后就动手发信件，只是信件需要时间送到，当时因情绪激动才会犯案，若当时深一层思考，或许就不会犯罪了。