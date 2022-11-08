汇款回中国账户遭冻结 女子：父手术费没着落

（早报讯）女子汇款3万元回中国让父亲动手术，岂料钱被冻结，忧心忡忡。金管局表示，使用跨境汇款服务之前，应先了解情况，再参考相关的风险信息。

《新明日报》读者钟尊贵（45岁，裁缝店老板）告诉记者，由于父亲需要动手术，她于9月21日通过汉生汇款中心汇款3万元回中国，岂料中国的收款账户被中国警方冻结至今。

“我父亲一直有心脏病，近期因为腿肿，需要动手术，我们才寄3万元回国。”

钟尊贵表示，3万元是自己与母亲在新加坡赚的血汗钱，如今被冻结，只希望父亲能撑住。

“中国警方通知说，有三个不同账户汇款到我的中国账户，其中一个涉嫌洗钱，因此要冻结调查。我们向汇款公司求助，但公司只坚持说他们合法汇款，没有洗钱。”

目前，钟尊贵不敢再汇款，并考虑要向亲戚借钱渡过难关。

“很多人存了钱，都一次过汇款，被冻结的话就无计可施，希望大家能够提高警惕。”

新加坡金融管理局发言人回复《新明日报》询问时表示，金管局的职责是监管提供跨境汇款服务的相关机构（MPI/SPIs），主要目的是反洗钱和打击恐怖主义融资。虽然跨境汇款服务提供商持有运营执照，但拥有许可执照并不能保证汇款者汇出的钱会被海外的收款人收到。

发言人指出，交易取决于收款人所居住的司法管辖区的法律和监管环境，跨境交易可能因各种原因而中止。

发言人说，消费者在使用跨境汇款服务之前，应先了解情况，也可以参考“理财有方”（MoneySense）网站上汇款和相关风险的信息，以及一些在汇款时需要注意的事项。

汇款中心：偶发事件

汉生汇款中心发言人透露，作为一家合法汇款公司，汉生向来严格遵守新加坡金融法令及管理条例。

“对于偶尔发生的冻结事件，顾客只要提供因为该笔汇款导致冻结的证明，我们都会尽力提供必要的、力所能及的协助。顾客可以凭中国身份证到国内银行柜台获得相关的冻结证明书，以便获取有关机构、冻结日期以及原因等相关信息。”

发言人也指出，最近出现冻结事件相对较多，可能是风险控制，或者其他原因，原因都不尽相同。