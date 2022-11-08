【国会】环境局本周为设国际碳信用注册处招标

（早报讯）国家环境局将在本周为设立国际碳信用注册处进行招标，以记录和追踪企业用来抵消碳排放量的碳信用。

国会星期二（11月8日）对碳定价（修正）法案进行二读。永续发展与环境部长傅海燕在总结辩论时，宣布为成立国际碳信用注册处（International Carbon Credits Registry）招标的消息。

傅海燕说，一旦成立之后，作为一个记录系统，碳信用注册处会记录和追踪那些须缴纳碳税的的企业，所使用的碳信用。这个注册处会是我国国际碳信用框架的重要组成部分。

她说，新加坡的国际碳信用框架会参照国际航空碳抵消和减排计划（简称CORSIA）的一些标准，以制定一套完善的评估标准。这包括确保企业的减排量，必须高于“业务如常”的水平，以及他们的减排成果须能持久。

此外，政府也会公布一个清单，列出获认可的国际碳信用，包括这些碳信用来自哪个国家、项目，以及使用的方式，以让企业和公众更清楚政府设下的合格标准。

我国于2019年推出碳税，目前每公吨5元的税额会维持至2023年。2024年和2025年调高到每公吨25元；2026年和2027年涨至45元；预计2030年上升到50元至80元。

碳税后年上调后，须缴税的企业可从国际市场购买高质量的碳信用，来抵消最多5％的排放量。