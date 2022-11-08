本地股市继续攀升0.14%

（早报讯）本地股市星期二（11月8日）在银行股的支持下延续升势，新加坡海峡时报指数微升0.14％或4.52点，闭市报3145.83点。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时说：“海指突破3124点的阻力后，下一个目标会是在3160点左右。不过，海指上升的动力已经开始放缓。”

股市全天交易量约11亿股，总值约10亿元。上升股220只；下跌股288只。

上升幅度最大的是凯德投资（CapitaLand Investment），上涨3.40％至3.35元；接着是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）收高1.59％至1.28元，以及大华银行（UOB）上扬1.23％至28.85元。

跌幅较大的三只股票分别是胜科工业（Sembcorp Industries）、DFI零售（DFI Retail）和新加坡航空（SIA）。胜科工业下滑3.22％至3.01元、DFI零售损失2.06％至2.38美元，新航则下滑2.03％至5.30元。

亚太股市涨跌不一。由于市场揣测中国大陆不会放松冠病清零政策，香港、上海和深圳股市应声下挫，分别退低0.23％，0.43％和0.40％。东京股市升幅最大，达1.25％；首尔和台湾分别上扬1.15％和0.94％；悉尼股市走高0.29％。