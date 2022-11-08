商业时报：Cuscaden Peak以2970万元出售雅舞道优质洋房

（早报讯）Cuscaden Peak Investments以2970万元出售位于雅舞道（Yarwood Avenue）的一栋优质洋房。

《商业时报》星期二（11月8日）报道了这项消息。

根据土地面积1万8519平方英尺计算，这个价格相当于每平方英尺1604元。

这栋999年地契的优质洋房两层楼高，有五个卧室和一个游泳池，目前出租。

早前收购新加坡报业控股（SPH）房地产资产的Peak Investments，通过独资子公司Times Properties持有这栋优质洋房。

另外《商业时报》也报道，Times Properties旗下位于那森路（Nassim Road）三栋永久地契优质洋房的邀请买家出价（expression of interest，简称EOI）活动于11月3日结束，负责销售的经纪Realstar上周透露这吸引到至少三个竞标，但《商业时报》11月8日无法联系上经纪。

根据9月份报道，这三栋优质洋房各占地1万5000平方英尺，各有五个卧室和一个游泳池，建筑楼面介于6950至7400平方英尺，租约最早是到明年7月。这三栋洋房要价每平方英尺5200元（按占地面积计算），创下新高。