（早报讯）美国股市连涨三个交易日，投资者预期共和党可能掌控国会众议院，股市有望进一步上涨。

执政的民主党可能在中期选举中失去众议院的掌控权，在推行政策时可能遇到共和党的阻挠，投资者认为这对股市有利。

道琼斯指数星期二（11月8日）收升1.02％，报33160.83点；纳斯达克指数上涨0.49％，报10616.20点；标普500指数上升0.56％，报3828.11点。

新加坡海峡时报指数微升0.14％或4.52点，闭市报3145.83点。

星期三（11月9日）可关注的股票：

1.美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US REIT）2022财年第三季的可派发收入同比增长8.1％至830万美元（116万新元）。

信托在开市前公布截至今年9月的财务报告显示，净房地产收入同比增长15.2％至1190万美元，总营收上升24.7％至1700万美元。

信托在今年7月完成收购美国宾夕法尼亚州的Upland Square购物中心，这个房地产项目带来的收入推高可派发收入。

2.大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）截至9月底的第三季的可派发收入为2980万元，净房地产收入为4180万元。

信托在第三季业务报告中指数，可派发收入符合预期，但净房地产收入却比预期低了6.3％。

所有在去年11月26日至9月30日签署的新租约和续约租金，平均上涨2.9％。截至9月底的整体租用率高达98.6％，加权平均租赁期限（WALE）为6.6年。

3.日本食品控股（Japan Foods）转亏为盈，2023财年上半年净利达到230万元，

总营收同比增长79％至380万元。公司将派发每股1分的中期股息。

4.先锋医疗产业信托（First REIT）闭市后公布的2022财年第三季业务报告显示，第三季每单位派息0.66分，今年首九个月的每单位派息则是1.98分，同比增加1.5％，并会在今年12月23日派发。

信托的租赁与其他收入首三季同比增长39.2％至8090万元；净房地产和其他收入则上扬40.1％至7908万元；可派发收入增23.7％至3880万元。信托闭市时下滑2％至0.245元。

5.PRIME美国房产信托闭市后发布的第三季业务报告显示，第三季的可派发收入同比下跌4％至1923万美元（2697万新元），净房地产收入同比下跌6.1％至2418万美元。

今年首九个月的净房地产收入增长4％，可派发收入则增加9.2％。信托收报0.465美元，下跌2.11％。

6.集永成（Chip Eng Seng）以3500万元向傲凯国际（OKH Global）收购一座工业房地产和机械。

集永成子公司CES Properties（Tai Seng）竞标赢得这座位于大成连路（Tai Seng Link）12号的工业房地产。这座工厂楼高10层，附有底层停车场，总楼面面积及达1万零839.93平方公尺（116680平方英尺）。