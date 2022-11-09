金光能源与资源计划退市

（早报讯）金光能源与资源（Golden Energy & Resources）星期三（11月9日）清晨发布公告，公司大股东提出自愿有条件收购献议，出价每股现金0.16元把公司除牌。同时宣布以股代息的方式分发给金能源矿业公司（Golden Energy Mines）股东，削减资本。

收购方为Duchess Avenue，是Star Success子公司，后者董事为黄鹏年（Indra Widjaja）和他妻子Lanny Tranku。黄鹏年、他妻子以及金光能源与资源主席兼总裁黄荣年（Franky Widjaja）三人是Dian Swastatika Sentosa的控股股东，间接持有金光能源的77.49%股份。

收购方开出的0.16元的收购价，较公司在11月8日的闭市价0.67元，低了76％。公司、献议方和公司最大股东PT Dian Swastatika Sentosa Tbk（DSS）已经签署协议执行提议的交易。

公司持有金能源矿业62.50％的股票，目前是印度尼西亚交易所挂牌公司，主要业务是煤炭开采和交易。

公司文告指出，由于煤炭行业目前面对环境、社会和治理（ESG）的压力，因此选择从能源煤炭行业重新定位，使公司能有更多的融资选择。

公司将召开特别股东大会，决议是否通过退市和以股代息献议。如果任何一项献议不获通过，所有的献议将不会被履行。如果献议获得通过，不接受献议价的股东将不会获得每股献议价的补偿，而是在公司退市后继续持有公司的股票。

截至中午12时，金光能源与资源的股价上升18.66％至0.795元。