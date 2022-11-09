本地股市星期三早盘起0.33%

（早报讯）本地股市交投情绪积极，海峡时报指数星期三（11月9日）早盘上涨10.52点或0.33%，报3156.35点。

亚洲股市涨跌不一，香港恒生指数和上证指数分别下滑1.4%和0.35 %，报16325.07点和3053.66点；日经指数跌0.46%，报27742.71点韩国KOSPI上涨1 %，报2423.0点。

美国股市三天连涨提振本地股市，但中国刚公布的10月消费价格指数同比上涨2.1%，环比上涨0.1%，让投资者对全球经济前景有所顾虑。

IG市场策略师叶俊荣指出，冠病疫情导致消费活动减少，食品价格也有所下滑。

“数据可能显示中国的消费需求低迷，政府可能需要出台更多援助措施，但股市的最大推动力仍然是经济活动重新恢复。”

本地股市早盘全场交易量为8亿4321万股，总交易额为4亿5420万元。上升股248只，下跌股168只。

领涨的海指成分股包括牛奶国际控股（Dairy Farm International）和扬子江船业（Yangzijiang），分别上涨3.36%和2.34%，报2.46元和1.31元。

下跌的有香港置地（HongKong Land）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），跌幅分别为0.48 %和0.47%，报4.16美元（5.82新元）和2.14元。

在个股消息方面，金光能源与资源（Golden Energy & Resources）接到有条件脱手献议，价格为每股0.16元。

提出献议的是隶属于印度尼西亚公司Star Success的Duchess Avenue私人有限公司。Star Success的董事是金光集团（Sinar Mas Group）的高层黄鹏年（Indra Widjaja）。

脱手献议价比星期二（11月8日）的0.67元闭市价低了76.1%。

持有77.49%股权的大股东Dian Swastatika Sentosa公司支持这项献议。交易完成后，公司将自愿除牌（voluntary delisting）。

股东也可通过以股代息（distribution in specie）的方式获得印度尼西亚上市公司Golden Energy Mines（GEMS）的股份。每个金光能源与资源股，可换得GEMS的1.3936股。股东也另外可选择获得每股7664.8印尼盾（0.686新元）的现金。

该股早盘起18.66%，报0.795元。